Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Spagna di Formula 1

Domenica il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen, attuale campione in carica, ha vinto il Gran Premio di Spagna di Formula 1, che si è corso sul circuito di Montmeló, in Catalogna. Verstappen è arrivato davanti ai piloti britannici Lando Norris e Lewis Hamilton (rispettivamente di McLaren e Mercedes). I piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz sono arrivati invece quinto e sesto. Per Verstappen è la settima vittoria quest’anno: attualmente è primo in classifica con 219 punti, davanti a Norris con 150 e a Leclerc con 148.

