La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura alle discussioni sugli incidenti sul lavoro e su nuove norme contro il caporalato dopo la morte del lavoratore indiano che aveva perso un braccio in un incidente nei campi vicino a Latina. Qualche giornale titola invece sul Meccanismo europeo di stabilità, che l’Italia rimane l’unico paese dell’Unione Europea a non avere approvato, il Messaggero si occupa delle conseguenze dell’autonomia differenziata per la città di Roma, il Fatto apre sull’evasione fiscale e sui dati delle dichiarazioni dei redditi di alcune categorie di lavoratori autonomi, e Libero critica la neoeletta parlamentare europea Ilaria Salis. Sui giornali sportivi si parla ancora della sconfitta dell’Italia con la Spagna agli Europei maschili di calcio e dei cambi alla formazione per la prossima partita con la Croazia.