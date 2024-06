Alcuni soldati della Corea del Nord hanno brevemente attraversato il confine con quella del Sud, per la terza volta in due settimane

La Corea del Sud ha detto che giovedì alcuni soldati nordcoreani hanno brevemente sconfinato in territorio sudcoreano, per la terza volta in due settimane. I soldati sono rientrati nel loro paese dopo che i militari sudcoreani avevano trasmesso avvisi e sparato colpi di avvertimento. Secondo la Corea del Sud gli sconfinamenti sarebbero accidentali: anche negli altri due casi, uno il 9 giugno e uno il 18 giugno, i soldati nordcoreani si erano ritirati rapidamente dopo gli avvertimenti.

La Corea del Nord e del Sud rivendicano una il territorio dell’altra, e la situazione al confine, uno dei più militarizzati al mondo, è molto tesa da più di settant’anni, dalla fine della guerra di Corea del 1953.

Recentemente gli scontri fra i due governi sono stati alimentati dalla decisione della Corea del Nord di inviare verso quella del Sud dei palloni aerostatici carichi di spazzatura (in risposta ai palloni carichi di volantini di propaganda inviati dalla Corea del Sud); ma anche dalla firma, mercoledì, di un accordo militare fra Corea del Nord e Russia: il ministro degli Esteri sudcoreano, Cho Tae-yul, lo ha definito una minaccia per la pace e la stabilità della regione.

