La vicepresidente delle Filippine ha lasciato i suoi ruoli ministeriali a causa dei dissidi col presidente

La vicepresidente delle Filippine Sara Duterte si è dimessa dai suoi incarichi ministeriali, una decisione che non è considerata inaspettata dagli osservatori della politica filippina, a causa delle note e prolungate divergenze con il presidente Ferdinand Marcos Jr. Duterte rimarrà vicepresidente, ma si è dimessa da ministra dell’Istruzione e vicepresidente di un’ente che si occupa di contrastare le insurrezioni armate nel paese: senza incarichi di governo il suo ruolo sarà quindi perlopiù cerimoniale.

Sia la vicepresidente che il presidente sono figli di importanti politici filippini: Rodrigo Duterte, il padre di Sara Duterte, è stato presidente dal 2016 al 2022, mentre Marcos è figlio di Ferdinand Marcos, che governò il paese in modo autoritario dal 1965 al 1986. Marcos Jr. si era candidato assieme a Sara Duterte (nelle Filippine in realtà presidente e vicepresidente vengono scelti in elezioni indipendenti l’una dall’altra) ed era stato eletto nel 2022: negli anni successivi aveva revocato diverse misure prese da Rodrigo Duterte, fra le altre cose attenuando l’approccio molto violento di Duterte alla lotta al traffico di droghe illegali e adottando una posizione più dura nei confronti della Cina rispetto alle contese territoriali nel mar Cinese meridionale.

La famiglia Duterte è molto influente nella politica filippina: prima Rodrigo, poi Sara, e attualmente suo fratello Sebastian hanno governato per anni la città di Davao, la più importante del sud del paese. Secondo alcuni osservatori le dimissioni di Sara Duterte, che è molto popolare, potrebbero avviare la sua campagna elettorale per le elezioni di metà mandato del 2025 (in cui saranno rinnovati metà dei senatori e molte cariche locali), ed eventualmente alle presidenziali del 2028. Marcos non potrà ricandidarsi per un nuovo mandato di sei anni come presidente, per via dei limiti imposti dalla costituzione filippina.