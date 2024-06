La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura all’approvazione definitiva alla Camera del disegno di legge sull’autonomia differenziata, nonostante qualche divisione nella maggioranza all’interno di Forza Italia, fra le proteste delle opposizioni che hanno annunciato di voler raccogliere le firme per poter indire un referendum abrogativo sul provvedimento. L’altra notizia principale sulle prime pagine è la richiesta della Commissione europea di apertura della procedura per deficit eccessivo per l’Italia e altri sei paesi dell’Unione Europea, mentre molto spazio è dedicato anche all’inizio degli esami di maturità e alla morte del lavoratore indiano che aveva perso un braccio in un incidente sul lavoro vicino a Latina. I giornali sportivi presentano la partita di stasera fra Italia e Spagna per gli Europei maschili di calcio.