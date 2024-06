La prima approvazione da parte del Senato del disegno di legge di riforma costituzionale sui poteri del presidente del Consiglio e sulla sua elezione diretta e la manifestazione di ieri delle opposizioni per protestare contro questo provvedimento e contro la legge sull’autonomia differenziata sono la notizia principale in apertura sui giornali di oggi. Il Sole 24 Ore si occupa invece dei dati delle dichiarazioni dei redditi dei tassisti relative al 2022, il Fatto titola sui costi dell’organizzazione dell’ultimo G7 in Puglia, e la Verità torna sui vaccini per il coronavirus.