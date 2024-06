A Napoli si è sviluppato un esteso incendio sulla collina dei Camaldoli

Nel pomeriggio di mercoledì è andata a fuoco parte di un’area boschiva sulla collina dei Camaldoli a Napoli, in una zona vicina ai quartieri Pianura, Soccavo e Vomero. L’incendio si è sviluppato nelle prime ore del pomeriggio ed è poi diventato via via più esteso anche a causa del vento, che ha trasportato il fumo verso alcune zone della città. Dopo le prime attività di tre squadre dei Vigili del Fuoco si è reso necessario l’intervento di alcuni mezzi aerei per spegnere dall’alto le fiamme, difficili da raggiungere da terra.

In serata il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha detto che per la notte saranno presenti alcune «squadre di presidio» e che domani, con la luce del giorno, «riprenderanno le operazioni aeree di spegnimento».