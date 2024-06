In Louisiana è stata promulgata una legge che rende obbligatorio esporre i Dieci comandamenti nelle scuole pubbliche

Il governatore repubblicano della Louisiana, Jeff Landry, ha firmato una legge che rende obbligatoria l’esposizione nelle scuole pubbliche dei Dieci comandamenti della Bibbia. La Louisiana è il primo stato degli Stati Uniti a prevedere un obbligo di questo tipo, giudicato incostituzionale da varie associazioni come l’American Civil Liberties Union e la Freedom From Religion Foundation, i cui attivisti si battono per la laicità delle istituzioni e hanno annunciato di voler fare causa per fare annullare la legge. Landry nei giorni scorsi aveva detto di «non vedere l’ora» di essere citato in causa, in modo da portare la questione fino alla Corte Suprema, se necessario.

La legge prevede che i Dieci comandamenti siano esposti in ogni aula delle scuole pubbliche su poster con un carattere «grande e facile da leggere», accompagnati da un paragrafo in cui si specifica che il decalogo biblico è stato «una parte importante dell’istruzione pubblica statunitense per almeno tre secoli». I poster dovranno essere esposti entro l’inizio del 2025 e ogni scuola potrà finanziarne la produzione attraverso un meccanismo di donazioni.

In passato leggi simili erano state proposte in alcuni stati come Texas, Utah e Oklahoma, ma considerata la prospettiva di un lungo contenzioso legale i provvedimenti non erano mai stati approvati. Nel 1980 una legge simile era stata annullata dalla Corte Suprema, che l’aveva giudicata incostituzionale. L’attuale Corte ha però un marcato orientamento conservatore e per questo i repubblicani in Louisiana ritengono possa essere una buona occasione per ottenere una sentenza diversa.