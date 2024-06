La notizia principale sui giornali di oggi è l’incontro informale di ieri sera fra i capi di stato e di governo dell’Unione Europea per trovare un intesa sulle nomine per le cariche più importanti, con la probabile conferma alla presidenza della Commissione Europea di Ursula von der Leyen sostenuta da popolari, liberali e socialisti e l’opposizione del gruppo dei conservatori guidato dalla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni a un accordo complessivo che li escluda. L’altra notizia che prende molto spazio sulle prime pagine è il naufragio di due imbarcazioni di migranti al largo delle coste della Calabria e di Lampedusa nei quali sono morte dieci persone e oltre sessanta sono disperse. Il Messaggero titola invece sull’approvazione europea della fusione fra le compagnie aeree Ita e Lufthansa, il Fatto si occupa della fornitura di armi italiane all’Ucraina, e i giornali sportivi titolano sulla seconda partita dell’Italia agli Europei maschili di calcio con la Spagna, in programma giovedì.