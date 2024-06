È morta a 92 anni l’attrice francese Anouk Aimée

È morta a 92 anni Anouk Aimée, attrice francese nota soprattutto per aver recitato tra gli anni Sessanta e Settanta in alcuni dei più importanti film della seconda metà del Novecento: tra questi si ricordano soprattutto La dolce vita e 8½ di Federico Fellini e Un uomo, una donna di Claude Lelouch. Era nata nel 1932 a Parigi con il nome Nicole Françoise Florence Dreyfus, da genitori entrambi attori.

Iniziò a recitare giovanissima, ma il film che le diede fama in tutto il mondo fu La dolce vita, del 1960, in cui interpretava Maddalena, una donna che accompagnava il cronista interpretato da Marcello Mastroianni nelle sue notti tormentate in giro per Roma; tre anni più tardi tornò a lavorare per Fellini in 8½, interpretando Luisa, moglie di Guido (sempre Marcello Mastroianni), alter ego del regista. Dopo alcuni anni di assenza, tornò a recitare negli anni Ottanta, e nel 1980 vinse il premio per la miglior attrice al Festival di Cannes per il film Salto nel vuoto di Marco Bellocchio.