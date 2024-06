Il governatore del Maryland annullerà 175mila condanne per possesso di marijuana

Wes Moore, governatore Democratico dello stato americano del Maryland, ha annunciato che oggi, lunedì 17 giugno, firmerà un decreto di amnistia con cui annullerà 175mila condanne relative agli ultimi dieci anni per possesso di marijuana: le persone coinvolte dal decreto saranno circa 100mila, alcune delle quali condannate più volte.

Nel Maryland la marijuana è legale per scopi ricreativi dal luglio del 2023, e per scopi terapeutici già dal 2014. Secondo Moore le condanne inflitte negli anni scorsi per possesso di piccoli quantitativi di marijuana sono state causa di grosse ingiustizie sociali per migliaia di persone, in particolare per quelle non bianche: Moore ha detto che le condanne sono servite in molti casi per negare a queste stesse persone casa, lavoro e istruzione.