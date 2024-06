Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: l’incontro informale di stasera fra i capi di stato e di governo dei paesi dell’Unione Europea per discutere delle nomine ai vertici delle istituzioni dopo i risultati delle elezioni di una settimana fa, e la conferenza tenuta in Svizzera per la pace in Ucraina, con il documento finale che ribadisce l’integrità territoriale ucraina che non è stato firmato da 12 paesi dei 90 partecipanti. Il Fatto intervista il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sui risultati deludenti delle elezioni europee, la Verità si occupa della riforma dei poteri del presidente del Consiglio, e i giornali sportivi rimangono sulla vittoria di sabato sera dell’Italia con l’Albania nella prima partita degli Europei maschili di calcio.