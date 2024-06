Oggi c’è uno sciopero nazionale dei treni

Alle 3 di domenica è iniziato uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia. Lo sciopero è stato indetto dall’assemblea nazionale PdM/PdB, un’assemblea autogestita di lavoratori, e durerà fino alle 2 di lunedì 17 giugno. Trenitalia ha avvisato che le cancellazioni e i ritardi potrebbero protrarsi anche dopo l’orario previsto di conclusione dello sciopero e per questo ha invitato i passeggeri a informarsi prima di andare in stazione e, se possibile, a riprogrammare il viaggio. In questa pagina si possono consultare tutti i treni garantiti da Trenitalia in caso di sciopero.

Sono attesi disagi in particolare in Lombardia, dove oltre al personale delle aziende di Trenitalia scioperano anche i dipendenti di Trenord, l’azienda controllata dalla Regione che gestisce i treni regionali. In Lombardia lo sciopero è stato indetto dai sindacati Uiltrasporti e Orsa ferrovie.