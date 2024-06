Ad Amburgo poco prima di una partita degli Europei di calcio alcuni poliziotti hanno sparato a un uomo che li aveva minacciati con un piccone

Domenica ad Amburgo, in Germania, poco prima di una partita degli Europei maschili di calcio fra Polonia e Paesi Bassi, alcuni poliziotti tedeschi hanno sparato a un uomo che li aveva minacciati con un piccone. L’uomo è stato colpito a una gamba e arrestato: al momento sta ricevendo cure per la ferita. Le sue motivazioni non sono chiare, ma un portavoce della polizia ha fatto sapere che al momento non sembra esserci alcun legame con la partita o gli Europei di calcio in corso in Germania.

Domenica pomeriggio diversi giornali hanno diffuso un video che mostra l’uomo in questione mentre agita un piccone verso alcuni poliziotti, per poi correre in una zona poco distante da un gruppo di tifosi dei Paesi Bassi. Tutto è avvenuto nel quartiere di St. Pauli, a circa un chilometro di distanza da un’area allestita per ospitare i tifosi della Polonia e dei Paesi Bassi.