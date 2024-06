La riunione del G7 in Puglia è sempre la notizia principale su quasi tutte le prime pagine di oggi, con l’intervento di ieri di Papa Francesco sull’intelligenza artificiale, gli aiuti economici all’Ucraina e il rifiuto di una proposta russa per far finire la guerra in Ucraina, e le discussioni sui diritti, con l’esclusione dalla dichiarazione finale dei riferimenti all’aborto, all’identità di genere e all’orientamento sessuale. La Verità, Libero e il Riformista titolano invece sulla liberazione in Ungheria di Ilaria Salis e sulla decisione del tribunale di Genova che ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per il presidente della regione Liguria Giovanni Toti. I giornali sportivi si occupano degli Europei maschili di calcio, iniziati ieri sera con la vittoria della Germania nella partita inaugurale, e presentano la partita di stasera dell’Italia con l’Albania.