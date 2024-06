La riunione del G7 in corso a Borgo Egnazia, in Puglia, è la notizia principale in apertura sui giornali di oggi: i titoli riguardano l’accordo raggiunto per nuovi finanziamenti all’Ucraina garantiti dagli interessi dei beni russi in Occidente congelati per le sanzioni imposte dopo l’invasione dell’Ucraina, e le discussioni soprattutto fra Francia e Italia sull’esclusione del riferimento al diritto all’aborto dalla bozza di dichiarazione finale. Il Manifesto apre invece sulle manifestazioni delle opposizioni contro i provvedimenti sull’autonomia differenziata e sulla riforma dei poteri del presidente del Consiglio in discussione in parlamento, mentre i giornali sportivi presentano i campionati europei maschili di calcio che iniziano oggi, con la prima partita dell’Italia in programma domani sera.