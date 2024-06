Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’avvio della riunione del G7 a Borgo Egnazia, in Puglia, dove si discuterà degli aiuti economici all’Ucraina, della guerra fra Israele e Hamas, mentre c’è una polemica sull’esclusione di una frase sul diritto all’aborto dalla bozza della dichiarazione finale, e la rissa di ieri alla Camera durante la discussione sul disegno di legge sull’autonomia differenziata, iniziata quando un deputato del Movimento 5 Stelle ha cercato di consegnare una bandiera tricolore al ministro degli Affari regionali Calderoli ed è stato aggredito da un deputato leghista. Il Sole 24 Ore apre invece sulla decisione dell’Unione Europea di aumentare i dazi sulle auto elettriche cinesi, il Manifesto si occupa delle prossime elezioni legislative in Francia e del ruolo della leader di Rassemblement National Le Pen nel prossimo parlamento europeo, mentre Libero critica la neoeletta parlamentare europea Ilaria Salis.