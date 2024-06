Le conseguenze del voto per le elezioni europee sono ancora la notizia principale sui giornali di oggi: molti si occupano delle elezioni legislative in Francia fissate dal presidente Macron dopo i risultati delle europee, con l’alleanza annunciata fra i Repubblicani e l’estrema destra, altri titolano sugli effetti del voto sui partiti italiani. L’altra notizia sulla quale aprono diversi giornali è la riunione del G7 che inizierà domani a Borgo Egnazia, in Puglia, mentre la Stampa fa ipotesi sulle prossime scelte del governo sulle misure economiche, che privilegerebbero il taglio del cuneo fiscale rispetto a interventi sulle pensioni, e il Fatto titola sull’indagine su presunte interferenze mafiose sulle elezioni a Reggio Calabria.