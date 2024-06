In Kuwait 41 persone sono morte in un incendio in un alloggio per lavoratori

Mercoledì mattina è andato a fuoco un alloggio che ospitava lavoratori a Mangaf, nel sud del Kuwait, un piccolo stato del Medio Oriente. Il vice primo ministro del paese, Fahad Yusuf Saud Al-Sabah, ha detto che sono morte 41 persone. Un agente di polizia ha detto alla televisione pubblica che decine di persone sono state soccorse dall’edificio che andava a fuoco, e che le morti sono state dovute all’inalazione di fumo. Ha inoltre suggerito che al suo interno ci fossero più persone di quanto consentito dalla legge. Il vice primo ministro ha attribuito la responsabilità dell’incendio all’avidità dei proprietari e alle violazioni dei regolamenti edilizi.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, e per ora non hanno diffuso informazioni sulla provenienza dei lavoratori. Alcuni media locali hanno scritto che molti dei lavoratori provenivano dal sud dell’India. In Kuwait come in altri paesi della penisola arabica vivono molte persone provenienti dall’Asia meridionale come appunto India, Pakistan e Bangladesh, spesso in condizioni molto precarie, trasferitesi in cerca di lavoro.