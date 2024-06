Il vicepresidente del Malawi, Saulos Chilima, è morto in un incidente aereo insieme ad altre nove persone

Martedì Lazarus Chakwera, il presidente del Malawi, stato dell’Africa sud orientale, ha confermato che il vicepresidente del paese, Saulos Chilima, è morto in un incidente aereo avvenuto lunedì. L’aereo militare su cui si trovava Chilima si è schiantato lunedì in una zona montuosa nel nord del paese: la ricerca di eventuali sopravvissuti è durata più di un giorno e ha coinvolto centinaia di persone. Tutte le persone che erano sull’aereo, dieci in totale incluso Chilima, sono morte nello schianto: tra loro c’era anche Shanil Dzimbiri, moglie dell’ex presidente Bakili Muluzi.

Il volo doveva durare in tutto 45 minuti e trasportare i passeggeri dalla capitale del paese, Lilongwe, alla città di Mzuzu, circa 370 chilometri più a nord. Secondo le ricostruzioni l’aereo aveva deciso di non tentare un atterraggio all’aeroporto di Mzuzu perché il maltempo rendeva la visibilità troppo scarsa. Il controllo del traffico aereo ha poi perso il contatto con l’aereo, che è scomparso dai radar.