Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’analisi del voto di sabato e domenica per il rinnovo del Parlamento europeo e per le elezioni amministrative in diversi comuni e alla regione Piemonte. Gli aspetti principali su cui si concentrano i titoli sono la composizione del nuovo parlamento, con l’aumento della rappresentanza dei partiti di destra, le prime ipotesi sulla prossima Commissione europea e sul ruolo di Fratelli d’Italia nelle trattative per la composizione della maggioranza, l’esame dei risultati per i vari partiti italiani, positivi per Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Forza Italia e negativi per Movimento 5 Stelle e Lega, e l’esito delle elezioni amministrative.