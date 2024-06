Più di mille animali sono morti in un grosso incendio in un mercato di Bangkok, in Thailandia

Martedì nel famoso mercato all’aperto di Chatuchak (zona nel nord di Bangkok, la capitale della Thailandia) c’è stato un grosso incendio che ha distrutto quasi cento negozi, uccidendo circa mille animali tra uccelli, cani, gatti e serpenti che si trovavano nella vasta zona riservata alla vendita di animali domestici. Secondo le autorità locali l’incendio si è sviluppato a causa di un cortocircuito elettrico intorno alle quattro di mattina ed è stato spento dopo trenta minuti. Nessuna persona è morta o è stata ferita. Su Internet sono circolate diverse immagini che mostrano molti negozi avvolti dalle fiamme e gabbie bruciate.

Chatuchak è uno dei mercati più grandi del sud-est asiatico: nei fine settimana attira decine di migliaia di turisti, ma la zona che vende animali domestici è aperta tutta la settimana e si estende su una superficie di circa 1400 metri quadrati. In passato i negozianti sono stati criticati per le cattive condizioni in cui tengono gli animali, che porterebbero a un alto tasso di morte e malattie. Diverse associazioni hanno inoltre accusato alcuni venditori di essere coinvolti nel traffico di specie rare e in via d’estinzione, tra cui alcuni tipi di tartarughe, testuggini e uccelli.