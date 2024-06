I risultati del voto per le elezioni europee che si è concluso ieri sera sono la notizia principale su tutti i giornali di oggi: i titoli commentano i dati del voto in Italia, dove sono andati bene Fratelli d’Italia e Partito Democratico e male Movimento 5 Stelle e Lega, l’avanzata dei partiti di destra in quasi tutti i paesi dell’Unione Europea, con la decisione del presidente Macron di indire nuove elezioni legislative in Francia, e le possibili alleanze fra i partiti, fra le quali la più probabile sembra per ora la stessa che ha sostenuto Ursula von der Leyen nella precedente legislatura, formata da popolari, liberali e socialisti. I giornali sportivi commentano la vittoria dell’Italia sulla Bosnia nell’ultima partita di preparazione agli Europei maschili di calcio e i successi italiani agli Europei di atletica che si stanno disputando a Roma.