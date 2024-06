Una donna è morta in un incidente con il suo kayak a Napoli, forse a causa dello scontro con una barca

Domenica una donna di 30 anni, Cristina Frazzica, è morta in seguito al ribaltamento del suo kayak nel mare di fronte a Posillipo, un quartiere nella parte ovest di Napoli. Al momento non è chiaro cosa sia successo ed è stata aperta un’indagine: dalle prime ricostruzioni sembra tuttavia che il kayak si sia ribaltato a causa dello scontro con un’altra barca, che non si sarebbe fermata per prestare soccorso. Il kayak ribaltato è stato avvistato da un motoscafo di passaggio, che ha soccorso l’uomo di 33 anni che era a bordo assieme a Frazzica e ha poi allertato la guardia costiera. Il corpo della donna è stato trovato poco dopo.