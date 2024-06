Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Canada di Formula 1, a Montréal, davanti alla McLaren dell’inglese Lando Norris e alla Mercedes dell’inglese George Russell. In quarta posizione è arrivata l’altra Mercedes, guidata dall’inglese Lewis Hamilton, davanti all’altra McLaren, guidata dall’australiano Oscar Piastri. La gara è stata condizionata in parte dalla pioggia, che ha bagnato l’asfalto prima della partenza e poi anche in un’altra fase del Gran Premio, per qualche giro.

Per le Ferrari, indipendentemente dagli effetti della pioggia, è stata la gara peggiore dell’anno fino a questo momento: si sono entrambe ritirate, senza aver mai conteso le prime posizioni alle macchine più veloci. Il pilota monegasco Charles Leclerc, due settimane fa vincitore del Gran Premio di Monaco, si è ritirato poco dopo metà gara. Era in ultima posizione, a causa di un errore di strategia e di un problema al motore che lo aveva rallentato fin dai primi giri. Il suo compagno di squadra, lo spagnolo Carlos Sainz, si è ritirato al 54° giro per un incidente mentre occupava una delle ultime posizioni.