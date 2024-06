In Pakistan almeno 7 soldati sono stati uccisi nell’esplosione di una bomba vicino al confine con l’Afghanistan

Domenica, nel distretto pakistano di Lakki Marwat, nel nord ovest del paese e vicino al confine con l’Afghanistan, almeno sette soldati sono stati uccisi dall’esplosione di una bomba vicino a un convoglio militare. Al momento l’attacco non è stato rivendicato, ma si ritiene probabile che sia stato compiuto dai talebani pakistani, noti come Tehrik-e-Taliban Pakistan: il gruppo si è rafforzato soprattutto da quando i talebani hanno preso il controllo del’Afghanistan, e hanno compiuto frequenti attentati in diverse località del Pakistan.