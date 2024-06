Alle 23 di sabato l’affluenza per le elezioni europee è stata del 14,64 per cento

Secondo le rilevazioni di Eligendo, la piattaforma online del ministero dell’Interno su cui vengono diffusi i dati elettorali, alle 23 di sabato l’affluenza al voto per le elezioni europee in Italia è stata del 14,64 per cento. Per ora è impossibile fare un confronto con i dati delle ultime elezioni europee, quelle del 2019, dato che in quell’occasione si votò in un solo giorno.

L’Italia eleggerà 76 membri del parlamento europeo su un totale di 720, che influenzeranno poi in base alle alleanze con i partiti degli altri paesi europei la linea politica del parlamento, uno dei due organi legislativi dell’Unione, e la composizione della prossima Commissione europea, cioè l’organo esecutivo dell’Unione.

Alle elezioni comunali invece l’affluenza è stata del 20,63 per cento.