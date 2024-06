Su tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata alle elezioni per rinnovare il Parlamento europeo, con le operazioni di voto che si terranno oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23; oltre a queste elezioni, si voterà anche per le amministrative in alcuni comuni e nella regione Piemonte. Le altre notizie principali sulle prime pagine riguardano la fornitura di armi dai paesi occidentali all’Ucraina in guerra con la Russia, l’autosospensione del portavoce del ministro dell’Agricoltura Lollobrigida dopo la pubblicazione di una chat con un criminale romano, la sconfitta di Jannik Sinner in semifinale nel torneo di tennis del Roland Garros, e la possibile uscita dal gabinetto di guerra israeliano di Benny Gantz.