Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono diverse: le elezioni europee, con la conclusione della campagna elettorale in Italia prima del voto di sabato e domenica e l’inizio delle operazioni con il voto di ieri nei Paesi Bassi, la decisione della Banca Centrale Europea di tagliare di 25 punti base i tassi di interesse per la prima volta dopo quasi cinque anni, il bombardamento israeliano di una scuola dell’agenzia delle Nazioni Unite per l’assistenza ai profughi palestinesi nella Striscia di Gaza, e le celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dello sbarco in Normandia, a cui ha partecipato anche il presidente ucraino Zelensky.