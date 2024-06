Le notizie principali sulle prime pagine dei giornali di oggi sono la denuncia presentata dalla presidente del Consiglio Meloni alla procura nazionale antimafia sui lavoratori stranieri arrivati in Italia con i decreti flussi previsti dalla legge Bossi-Fini sull’immigrazione, il decreto e il disegno di legge approvati ieri dal Consiglio dei ministri sulle liste di attesa nella sanità, criticati dall’opposizione per la mancanza di finanziamenti aggiuntivi, e il primo posto che raggiungerà lunedì prossimo Jannik Sinner nella classifica mondiale dei tennisti grazie al ritiro dal torneo del Roland Garros dell’attuale leader Djokovic. La Stampa intervista il segretario della Lega Salvini sulle prossime elezioni europee, il Fatto si occupa dell’utilizzo delle intercettazioni nelle indagini giudiziarie, e il Riformista e il Secolo XIX aprono sulla mozione di sfiducia per il presidente della regione Liguria Toti respinta dalla regione Liguria.