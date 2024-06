La stilista Elisabetta Franchi è stata condannata per le frasi discriminatorie che aveva detto sulle donne con più di 40 anni

Il tribunale del lavoro di Busto Arsizio ha condannato la stilista e imprenditrice Elisabetta Franchi, fondatrice dell’omonima azienda di moda, per il «carattere discriminatorio» delle dichiarazioni che aveva fatto durante un evento, “Donne e Moda”, il 4 maggio 2022 a Milano. Franchi aveva raccontato di aver «puntato spesso su uomini» per le posizioni più importanti in azienda, e più recentemente su donne con più di 40 anni, aggiungendo come motivazione il fatto che a quell’età «se dovevano sposarsi si sono già sposate, se dovevano fare figli li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello, e quindi diciamo che io le prendo che hanno fatto tutti i quattro giri di boa, quindi sono lì belle tranquille con me, al mio fianco e lavorano h24, e questo è importante». Il video dell’evento era circolato online e i commenti di Franchi erano stati molto criticati sui social network, sui giornali e da molte associazioni impegnate contro le discriminazioni di genere.

Oggi il tribunale ha ordinato che la sua società, Betty Blue, versi 5mila euro di risarcimento all’Associazione nazionale lotta alle discriminazioni, che ha promosso la causa contro Franchi; l’azienda dovrà anche impegnarsi ad abbandonare i pregiudizi di età, genere e impegni familiari nella selezione del personale per le posizioni più importanti, ed entro sei mesi dovrà organizzare dei corsi annuali contro le discriminazioni, obbligatori per tutti i dipendenti e le dipendenti.