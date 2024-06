Giuseppe Marotta è il nuovo presidente dell’Inter

Il consiglio di amministrazione della squadra di calcio dell’Inter ha nominato Giuseppe Marotta, l’attuale amministratore delegato, nuovo presidente della società. La nomina di Marotta e la nuova composizione del consiglio di amministrazione si sono rese necessarie dopo il passaggio dell’Inter al fondo statunitense Oaktree.

Marotta ha 67 anni, e lavora nel calcio con ruoli dirigenziali dalla seconda metà degli anni Settanta. Agli inizi degli anni Duemila, dopo aver lavorato per diverse squadre di Serie A e Serie B, si fece notare per il suo apprezzato lavoro di amministratore delegato della Sampdoria. Nel 2010 diventò il direttore generale della Juventus, che sotto la sua gestione, dopo un primo anno concluso in settima posizione in Serie A, ha vinto tutti gli Scudetti assegnati dal 2012 al 2018 e quattro volte la Coppa Italia, oltre ad aver raggiunto per due volte la finale di Champions League. Era diventato amministratore delegato dell’Inter nel 2018: da allora la squadra ha vinto due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane.

– Leggi anche: L’Inter ha un nuovo proprietario: il fondo statunitense Oaktree