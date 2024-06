Una persona è stata uccisa e più di venti sono state ferite in una sparatoria in Ohio, negli Stati Uniti

Domenica una persona è stata uccisa e almeno 24 sono state ferite in seguito a una sparatoria di massa compiuta ad Akron, in Ohio, negli Stati Uniti, a una cinquantina di chilometri a sud di Cleveland. In base alle informazioni fornite per ora dalla polizia, la sparatoria è avvenuta intorno alla mezzanotte locale tra Kelly Street e la 8th Avenue, nei pressi di una casa dove si stava tenendo una grande festa di compleanno, con più di 200 partecipanti. Secondo la polizia la persona che ha sparato, che è scappata subito dopo e che non è ancora stata rintracciata, lo avrebbe fatto da una macchina in strada. Alcune persone presenti alla festa avrebbero inoltre risposto sparando a loro volta colpi d’arma da fuoco contro la macchina.