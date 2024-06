La polemica politica creata dalla Lega sulle parole del presidente della Repubblica in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica è in apertura su quasi tutti i giornali di oggi: il senatore della Lega Borghi ha chiesto le sue dimissioni per aver fatto riferimento, in vista delle prossime elezioni europee, alla sovranità dell’Unione Europea, ricevendo critiche dall’opposizione e anche da parte della maggioranza di governo. Il Fatto si occupa invece della proposta di tregua fra Israele e Hamas presentata dal presidente degli Stati Uniti Biden.