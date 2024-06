Da settembre il quiz “Soliti Ignoti” sarà trasmesso dal canale Nove col nome di “Identity”

In un’intervista a Repubblica Laura Carafoli, responsabile dei contenuti del gruppo Warner Bros. Discovery in Italia, quello che gestisce il canale tv Nove, ha annunciato che l’azienda ha acquistato i diritti per trasmettere il quiz che oggi si chiama “Soliti Ignoti” e va in onda alle 20:30 su Rai 1. Il quiz cambierà nome: si chiamerà infatti “Identity”. Il conduttore invece rimarrà lo stesso degli ultimi anni, cioè Amadeus, che nelle scorse settimane aveva lasciato la Rai per passare proprio al canale Nove. “Identity” sarà trasmesso a partire da settembre.

“Soliti Ignoti” è un quiz in cui i concorrenti devono indovinare le professioni di otto persone, i cosiddetti “ignoti”, avendo a disposizione pochissimi indizi. Il programma in origine venne trasmesso dalle tv statunitensi di NBC ed era arrivato in Italia per la prima volta nel 2007. Allora il conduttore era Fabrizio Frizzi.