Tre persone sono morte in un grosso incidente al casello di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno

Domenica intorno alle 13 c’è stato un grosso incidente al casello autostradale di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, in Toscana: 3 persone sono morte e 6 sono ferite, tra cui un casellante. I Vigili del Fuoco hanno fatto sapere che l’incidente ha coinvolto 5 auto, ma la dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino una macchina è arrivata a grande velocità al casello perché la persona alla guida, una donna tedesca, aveva perso il controllo dell’auto probabilmente per via di un malore: sulla strada non sono infatti stati trovati segni di frenata. L’auto ha quindi tamponato altri veicoli in coda, che si sarebbero ribaltati e schiantati contro il casello. Le persone morte, sempre secondo la ricostruzione del Corriere Fiorentino, sarebbero la donna al volante dell’auto, il marito che era in macchina con lei e un ragazzo che si trovava dentro un’altra macchina. L’autostrada A12 è stata chiusa tra Rosignano Marittimo e Barriera di Rosignano.