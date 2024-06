Diversi quotidiani stamattina contengono box o immagini che celebrano la Festa della Repubblica, che si tiene ogni 2 giugno per ricordare il referendum istituzionale del 2 e 3 giugno 1946 con cui lo Stato italiano divenne una repubblica. I titoli di prima pagina però se li è presi quasi tutti il comizio finale della campagna elettorale per le elezioni europee della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tenuto ieri in Piazza del Popolo, a Roma. I giornali sportivi celebrano invece la 15esima Champions League vinta sabato sera dal Real Madrid, che in finale ha battuto 2-0 il Borussia Dortmund.