I risultati preliminari delle elezioni presidenziali in Islanda danno in vantaggio l’imprenditrice Halla Tómasdóttir

Sabato primo giugno in Islanda si sono tenute le elezioni presidenziali. Lo spoglio non è ancora terminato ma i risultati preliminari indicano che la nuova presidente sarà l’imprenditrice Halla Tómasdóttir, che al momento ha ottenuto circa il 31,5 per cento dei voti. L’ex prima ministra Katrín Jakobsdóttir invece si è fermata poco sotto al 26 per cento, e già sabato sera si era congratulata con Tómasdóttir per la vittoria.

La vittoria di Tómasdóttir è arrivata piuttosto a sorpresa: fino a poche settimane fa era data diversi punti dietro a Jakobsdóttir, che è nota anche al di fuori dell’Islanda per le sue posizioni progressiste e femministe. Lei invece non ha esperienze pregresse in politica e durante la campagna elettorale ha insistito molto sulla sua neutralità politica.

In Islanda l’incarico di presidente ha compiti perlopiù cerimoniali. Il presidente uscente, lo storico Guðni Thorlacius Jóhannesson, è una figura estremamente popolare: nel 2020 aveva vinto le elezioni per un secondo mandato col 92,2 per cento dei voti.