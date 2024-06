Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono le reazioni alla sentenza di condanna dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la relazione del governatore della Banca d’Italia Panetta che ha presentato le prime considerazioni finali dopo la sua nomina, e il piano per una tregua nella Striscia di Gaza presentato ieri dal presidente degli Stati Uniti Biden. La Verità segue la campagna elettorale per le prossime elezioni europee, Libero titola sulla nomina a cavaliera del lavoro di Marina Berlusconi, e Domani si occupa dei lavori per la costruzione dei centri per migranti in Albania.