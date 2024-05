Le finali del campionato di basket NBA saranno tra Boston Celtics e Dallas Mavericks

I Dallas Mavericks e i Boston Celtics giocheranno le finali dei playoff NBA, il campionato di basket statunitense che è anche il più importante al mondo. I Mavericks si sono qualificati giovedì battendo per 4 a 1 i Minnesota Timberwolves nelle finali della Western Conference (l’NBA è divisa in due conference, est e ovest, e alla fine dei playoff le vincitrici di ciascuna divisione si sfidano per la vittoria finale); i Celtics si erano qualificati già martedì, dopo aver battuto nelle finali della Eastern Conference gli Indiana Pacers, per 4 a 0.

Già dall’inizio delle finali di conference si sapeva che quest’anno, per il sesto anno di fila, ci sarà una vincitrice diversa dell’NBA: dal 2019 hanno vinto i Toronto Raptors, i Los Angeles Lakers (2020), i Milwaukee Bucks (2021), i Golden State Warriors (2022) e i Denver Nuggets (2023). La prima partita delle finali dei playoff sarà venerdì 7 giugno, a Boston.