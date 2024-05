In Francia è stato arrestato un uomo sospettato di aver pianificato un attacco terroristico durante le Olimpiadi di Parigi 2024

Il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin ha fatto sapere che lo scorso 22 maggio è stato arrestato un uomo sospettato di aver pianificato un attacco terroristico «di ispirazione islamista» durante le prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Secondo le prime indagini l’uomo avrebbe 18 anni, sarebbe originario della Cecenia e si pensa che stesse preparando un attacco allo stadio Geoffroy-Guichard di Saint-Étienne, che si trova poco fuori Lione e ospiterà diverse partite di calcio durante i Giochi.

Quello del 22 maggio è stato «il primo attentato sventato contro i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024», ha fatto sapere il ministero in un comunicato. Sempre secondo il comunicato, l’attacco avrebbe avuto come obiettivo sia il pubblico sia le forze di polizia presenti allo stadio, e l’uomo arrestato lo avrebbe pianificato «per morire come un martire». Sul caso sta indagando la Procura nazionale antiterrorismo.

Le Olimpiadi si terranno quest’estate dal 26 luglio all’11 agosto, mentre dal 28 agosto all’8 settembre ci saranno le Paralimpiadi: eventi che attireranno decine di migliaia di persone nella capitale francese e per cui le misure di sicurezza sono già state intensificate. Il ministero dell’Interno ha detto che si tratta del cinquantesimo attacco sventato negli ultimi sette anni dai servizi segreti francesi, a cui però l’uomo arrestato non era noto, ha riferito una fonte della polizia citata da Le Monde.

