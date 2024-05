Leonardo Bonucci ha annunciato il suo ritiro dal calcio

Il calciatore italiano Leonardo Bonucci ha annunciato con un post pubblicato sui social network il suo ritiro dal calcio. Bonucci ha 37 anni ed è considerato uno dei più forti difensori della sua generazione, soprattutto per via delle sue ottime doti tecniche e di impostazione del gioco dalla difesa, qualità non comuni per il suo ruolo.

Bonucci, che è nato a Viterbo, ha iniziato la sua carriera da professionista nell’Inter, ma è con la Juventus che ha avuto i maggiori successi: qui aveva giocato tra il 2010 e il 2017, prima di passare al Milan dove però era rimasto per un solo anno, andato piuttosto male; era poi tornato alla Juventus fino al 2023. La scorsa estate si era trasferito in Germania all’Union Berlino ma, dopo varie prestazioni negative e la decisione dell’allenatore di lasciarlo sempre più spesso in panchina, a gennaio del 2024 si era trasferito in Turchia, al Fenerbahçe.

In carriera Bonucci ha vinto tra le altre cose otto campionati di calcio con la Juventus e uno con l’Inter, e un Europeo con la Nazionale italiana, nel 2021.