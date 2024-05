In Pakistan sono morte almeno venti persone dopo che un autobus è caduto in un burrone

Mercoledì vicino a Washuk, nel sud-ovest del Pakistan, un autobus è uscito fuori strada mentre si trovava tra le montagne ed è caduto in un burrone: la polizia ha detto che sono morti almeno venti passeggeri.

Gli incidenti stradali sono piuttosto comuni in Pakistan, sia perché le strade spesso sono dissestate e poco sicure, sia perché la cultura della sicurezza stradale non è molto diffusa, e molti autisti guidano in modo imprudente anche in contesti che richiederebbero una grande attenzione. A inizio maggio c’era stato un incidente simile in cui erano morte 20 persone e ne erano rimaste ferite altre 30.