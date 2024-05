Il calciatore del Genoa Albert Gudmundsson è stato rinviato a giudizio in Islanda per violenza sessuale

Albert Gudmundsson, calciatore islandese del Genoa, è stato rinviato a giudizio in Islanda per violenza sessuale. Gudmundsson ha 26 anni e gioca come attaccante: è stato uno dei migliori nel suo ruolo nell’ultimo anno in Serie A, con 14 gol segnati. I fatti per cui sarà processato risalgono all’estate del 2023, quando il calciatore fu denunciato da una donna conosciuta in un locale di Reykjavik, capitale dell’Islanda. Inizialmente il caso era stato archiviato, ma è stato riaperto in seguito a un ricorso presentato dalla donna: il processo comincerà in autunno.