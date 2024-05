Talk, in un posto nuovo

Il 22 e il 23 giugno il Post sarà a Novara per la prima edizione di Talk organizzata in città: due giornate di incontri dal vivo, per vedersi con lettrici e lettori e fare giornalismo dal vivo. Quello a Novara sarà il secondo Talk dell’anno, dopo quello di Cremona, e durerà dalla mattina di sabato 22 fino a domenica 23 all’ora di pranzo. Ci sarà la redazione del Post, e ci saranno amici e ospiti per raccontare, spiegare e riflettere sulle notizie, sulle storie, sui libri che leggiamo e su qualunque cosa meriti di essere raccontata e spiegata.

Talk a Novara sarà organizzato dal Post grazie al sostegno del Comune di Novara e all’aiuto organizzativo di Fondazione Castello di Novara e Fondazione Circolo dei lettori, e sarà ospitato negli spazi di nòva (nell’ex Caserma Passalacqua), un centro di aggregazione giovanile e produzione culturale. Ci saranno Luca Sofri e Francesco Costa (che sabato mattina cominceranno Talk con la consueta rassegna stampa dal vivo), e poi Daria Bignardi, Stefano Nazzi, Luciana Littizzetto, Eugenio Cau, Ludovica Lugli, Javier Cercas, Vera Gheno, Emanuele Menietti, Beatrice Mautino, Alessandra Pellegrini De Luca, Matteo Bordone, Luca Misculin, Dario Bressanini, Ghemon, Matteo Caccia e Giacomo Papi. E ci saranno, sia sabato che domenica, incontri con formati nuovi e ospiti nuovi: per sperimentare altri modi di fare giornalismo dal vivo e coinvolgere chi c’è.

La giornata e mezza di incontri di Talk sarà divisa in tre momenti, per ognuno dei quali sarà necessario un biglietto diverso: quello del sabato mattina (dalle 10 alle 13), quello del sabato pomeriggio (dalle 17 alle 22:30) e quello della domenica mattina (dalle 10 alle 13:30). La maggioranza dei posti per Talk è per le abbonate e gli abbonati del Post, che potranno prenotare i loro biglietti con un prezzo scontato, ma ci sarà anche una piccola quota di biglietti a prezzo intero per chiunque voglia partecipare a Talk e ne sia incuriosito. Le prenotazioni saranno possibili da mercoledì 29 maggio dalle 15 (abbonate e abbonati riceveranno via mail le istruzioni per prenotare a prezzo scontato).

Questo è il programma di Talk a Novara.

Sabato 22 giugno – Mattina

Ore 10

I giornali, spiegati bene – La rassegna stampa del Post

Con Luca Sofri e Francesco Costa

Ore 11.30

Ogni prigione è un’isola – Le carceri italiane e come vengono raccontate

Con Daria Bignardi e Luca Misculin

Ore 12.15

Globo – Una conversazione sull’Europa

Con Eugenio Cau e Javier Cercas

Sabato 22 giugno – Pomeriggio e sera

Ore 17

Tienimi una scienza – La chimica saponificata bene

Con Emanuele Menietti, Beatrice Mautino, Matteo Bordone e Dario Bressanini

Ore 18

Le parole sono importanti

Vera Gheno con Alessandra Pellegrini De Luca

Ore 18.45

Italoamericani – Una conversazione sull’America, tra libri e palchi

Francesco Costa e Ghemon

Ore 19.45

Le Canzoni, live

Con Luca Sofri e Matteo Bordone

Ore 21.30

30 anni – Matteo Messina Denaro e la Sicilia Occidentale

Stefano Nazzi e Matteo Caccia

Domenica 23 giugno – Mattina

Ore 10

Morning weekend – Una rassegna stampa di notizie dal mondo

Con Eugenio Cau e Luca Misculin

Ore 11

L’anno della Storia, cinquant’anni fa

Con Ludovica Lugli, Giulia Siviero e Stefano Nazzi

Ore 11.45

Che cos’è la leggerezza? Come togliere peso alle cose pesanti

Luciana Littizzetto con Giacomo Papi

Ore 12.30

Canti di guerra – Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni Settanta

Con Stefano Nazzi