Quattro operai sono rimasti feriti mentre scaricavano del materiale di scena al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, nel comune di Viareggio

Martedì pomeriggio c’è stato un incidente durante l’allestimento della scenografia di uno spettacolo al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, nel comune di Viareggio, in Toscana: quattro operai sono stati feriti dal materiale di scena che sarebbe caduto su di loro mentre lo stavano scaricando. La notizia è stata data dai vigili del fuoco di Lucca, che sono arrivati sul luogo dell’incidente quando gli operai erano già stati estratti «[da sotto i materiali di scena] dal personale del teatro»: tutti sono stati portati in ospedale, ma nessuno sarebbe in condizioni gravi.

La Fondazione Festival Pucciniano ha detto che le quattro persone ferite sono dipendenti del teatro, regolarmente assunte da anni, che «indossavano le dotazioni antinfortunistiche, scarpe, caschetto e guanti, e avevano ricevuto adeguata formazione sulla sicurezza sul lavoro».