È morto Richard M Sherman, che con il fratello compose alcune delle canzoni più famose dei film Disney

Richard M Sherman, compositore statunitense famoso per avere realizzato con il fratello Robert le colonne sonore di alcuni dei più celebri film Disney, è morto sabato 25 maggio a Los Angeles, in California: aveva 95 anni. Gli Sherman lavorarono insieme alle musiche dei lungometraggi d’animazione come La spada nella roccia, Il libro della giungla, Gli Aristogatti e di film come Pomi d’ottone e manici di scopa, FBI – Operazione gatto e Mary Poppins. Fu proprio con quest’ultimo film che ebbero alcuni dei loro più grandi successi, a cominciare dalla canzone Supercalifragilistichespiralidoso.

Sherman era nato a New York il 12 giugno del 1928 e nel corso della propria carriera vinse tre Grammy e 24 dischi d’oro e di platino per le vendite delle colonne sonore. Insieme al fratello compose oltre 150 canzoni per la Disney e continuò a fare da consulente musicale per buona parte della propria carriera durata 65 anni.