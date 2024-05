I difficoltosi soccorsi dopo l’enorme frana in Papua Nuova Guinea

Domenica l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), che è legata alle Nazioni Unite, ha diffuso nuovi aggiornamenti relativi alla frana che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito Kaokalam, Yambali e Tulipana, tre villaggi della regione di Enga, nello stato oceanico della Papua Nuova Guinea. Secondo l’OIM, la frana ha causato la morte di almeno 670 persone (fino a ieri la stima era intorno a cento).

Il funzionario delle Nazioni Unite Serhan Aktoprak ha detto all’agenzia di stampa Associated Press che la stima deriva dalla quantità di case rimaste sepolte più alta di quanto inizialmente stimato: fino a ieri si supponeva che fossero 60, ma dopo che le prime squadre di soccorso hanno raggiunto Yambali la stima è di almeno 150. Altre 250 case sono state danneggiate dalla frana facendo sfollare almeno 1.250 persone: per fornire loro assistenza medica, nella zona sono stati costruiti a fatica punti di soccorso mobili.

Le prime squadre di soccorso hanno raggiunto il villaggio con difficoltà perché la frana ha bloccato la strada che porta a Yambali, rallentando più del previsto le operazioni. L’organizzazione umanitaria CARE Australia ha fatto sapere che al momento Yambali può essere raggiunto solamente in elicottero. Le ricerche sono state effettuate a mano per ore e solo domenica è stato possibile ottenere una pala meccanica grazie alla donazione di un costruttore locale. In molti punti della frana non si cercano più i corpi, sepolti sotto alcuni metri di detriti.

I soccorritori procedono a rilento anche per problemi di sicurezza: da mesi nella regione di Enga ci sono scontri molto violenti tra i numerosi gruppi tribali che popolano la zona, dove si verificano con regolarità episodi di violenza legati a furti e dispute territoriali. A febbraio per esempio 54 persone erano state uccise nell’ambito di uno scontro tra due fazioni: la prima composta dalle tribù dei Saa Walep e degli Ambulyn, l’altra dai Kaekin, dai Palinau e dai Sikin.

I convogli partiti sabato per trasportare cibo, acqua e altri beni essenziali al villaggio devono percorrere necessariamente una strada secondaria che passa vicino al villaggio di Tambitanis, dove da mesi è in corso un duro scontro tra gruppi tribali rivali. L’OIM ha segnalato che i convogli potrebbero essere presi di mira da questi gruppi per saccheggiarli e appropriarsi delle merci.

La Papua Nuova Guinea fu una colonia amministrata in parte dall’Impero tedesco e in parte dall’Impero britannico. È diventata indipendente dal 1975, quando smise di essere controllata dall’Australia, e fa parte del Commonwealth, l’insieme di paesi che erano parte dell’Impero britannico e che dopo l’indipendenza hanno mantenuto legami più o meno formali con la corona inglese.

Con quasi 10 milioni di abitanti, è uno dei paesi più popolosi tra quelli del Sud del Pacifico ed è anche uno di quelli con la popolazione più varia: i suoi abitanti appartengono a diverse etnie, principalmente melanesiana e papuana, sono quasi tutti cristiani e la lingua ufficiale per il commercio è l’inglese.

La rapida crescita della popolazione riscontrata soprattutto tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta ha però portato numerosi problemi, che spesso esistono ancora oggi: di frequente non è garantito l’accesso ai servizi di base, come quelli sanitari o scolastici, e la disoccupazione e la sottoccupazione hanno aumentato la povertà, incrementando anche le tensioni tra vari gruppi etnici e la criminalità, specie nelle aree urbane.