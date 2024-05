Una delle notizie principali in apertura sui giornali di oggi è la dichiarazione del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, che in un’intervista all’Economist ha invitato i paesi membri della NATO a sospendere il divieto per l’Ucraina di usare le armi ricevute come aiuti militari per attaccare la Russia. Molto spazio è dedicato anche al messaggio pubblicato sulle piattaforme social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni riguardo all’influenza del suo governo sulla RAI, ma si parla anche dei vincitori di Cannes e della morte di Angelo Onorato, marito della parlamentare europea Francesca Donato.