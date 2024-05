Il Barcellona ha comunicato che Xavi non sarà più l’allenatore della squadra a partire dalla prossima stagione

Il Barcellona ha comunicato che a partire dalla prossima stagione lo spagnolo Xavi Hernández non sarà più l’allenatore della sua prima squadra maschile di calcio. Quest’anno il rapporto di Xavi con il Barcellona è stato piuttosto travagliato: lo scorso gennaio disse che alla fine della stagione si sarebbe dimesso, ma ad aprile aveva detto di averci ripensato e che sarebbe rimasto. Ora però è stato il club a scegliere di esonerarlo. Secondo BBC Sport, l’allenatore il più accreditato per sostituirlo è il tedesco Hans-Dieter Flick, che ha allenato il Bayern Monaco e la Germania.

In questa stagione il Barcellona è arrivato secondo nel campionato spagnolo, con molti punti in meno del Real Madrid (è a -12 quando manca una giornata). In Champions League la squadra è uscita ai quarti di finale contro il Paris Saint-Germain. Xavi, che fu uno dei più forti e vincenti calciatori nella storia del Barcellona e della Spagna, era arrivato nel novembre del 2021. In questi anni da allenatore ha vinto una Supercoppa spagnola e un campionato.